ГПУ обнародовала состав нового Совета прокуроров
Члены Совета прокуроров избираются сроком на 5 лет.
Члены Совета прокуроров избираются сроком на 5 лет.
Всеукраинской конференцией прокуроров сегодня избрано 11 членов Совета прокуроров Украины и 5 членов
На решение Совета прокуроров возлагается вопрос рекомендации назначения и освобождения прокуроров от административных должностей, введение мер по обеспечению независимости прокуроров, социальной и правовой защиты прокуроров, их семей и тому подобное.
11 членов Совета прокуроров Украины, которых избрали и назначили: от ГПУ — Г. Кравченко и А. Фоменко; от региональных прокуратур — И. Гойденко, С. Елисеев, Т. Коваленко, Н. Мисюра; от местных прокуратур — Н. Лещик, А. Нестерова, В. Пронозюка, А. Санин, А. Сосонский.
В ГПУ также сообщили, что главными задачами КДКП является дисциплинарные производства в отношении прокуроров, отбор кандидатов на должность прокурора и перевода прокуроров между разными органами прокуратуры.