ГПУ обнародовала состав нового Совета прокуроров

Всеукраинской конференцией прокуроров сегодня избрано 11 членов Совета прокуроров Украины и 5 членов Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

На решение Совета прокуроров возлагается вопрос рекомендации назначения и освобождения прокуроров от административных должностей, введение мер по обеспечению независимости прокуроров, социальной и правовой защиты прокуроров, их семей и тому подобное.

11 членов Совета прокуроров Украины, которых избрали и назначили: от ГПУ — Г. Кравченко и А. Фоменко; от региональных прокуратур — И. Гойденко, С. Елисеев, Т. Коваленко, Н. Мисюра; от местных прокуратур — Н. Лещик, А. Нестерова, В. Пронозюка, А. Санин, А. Сосонский.

В ГПУ также сообщили, что главными задачами КДКП является дисциплинарные производства в отношении прокуроров, отбор кандидатов на должность прокурора и перевода прокуроров между разными органами прокуратуры.