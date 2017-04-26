Избирателей разводят по местам
ЦИК обсуждает правила, по которым пройдут президентские выборы.
ЦИК обсуждает правила, по которым пройдут президентские выборы.
Центризбирком (ЦИК) обсудил вчера «порядок подачи заявления», с помощью которого граждане смогут голосовать не по месту регистрации на региональных и президентских выборах.
ЦИК вчера обсудил порядок голосования россиян по «месту нахождения». Принятые в первом чтении поправки к избирательному законодательству допускают отказ от «открепительных удостоверений». Такие удостоверения избиратели получали не позднее чем за три дня до голосования в своем избиркоме и могли проголосовать на любом избирательном участке. Однако как конкретно заменить открепительные удостоверения, в законопроекте сенатора Андрея Клишаса не прописано.
Ко второму чтению представители думской оппозиции требовали от ЦИКа представить внятный порядок голосования по «месту нахождения». Согласно разработке, которую вчера представил на заседании Центризбиркома зампред комиссии Николай Булаев, избиратель при новых правилах должен явиться не раньше чем за 45 дней и не позже чем за 5 дней в территориальную избирательную комиссию (ТИК) или в участковую избирательную комиссию (УИК) не раньше чем за 10 и не позднее чем за 5 дней до голосования. Если человек живет, к примеру, в Магадане и знает, что в день выборов он окажется в Москве, то ему нужно идти в магаданскую ТИК или УИК по месту жительства. Там избиратель должен подать заявление, в котором должно быть указано, на каком именно участке он собирается голосовать в день выборов. На участке, где он будет голосовать, его включат в список избирателей.
Предполагается, что для передачи информации о месте голосования будет использована специальная централизованная база данных для обработки заявлений ГАС «Выборы». Доработать
При этом «порядок», который теперь обсуждает ЦИК,
«Процедура с электронными заявлениями получилась похожей на действующую с открепительными удостоверениями», — заявил «Ъ» глава
Впрочем, господин Бузин уверен, что голосование по «месту нахождения» не будет широко использоваться для фальсификаций, так как нынешняя установка власти — результат без фальсификаций. Но «принуждение к голосованию по “месту нахождения”
Виктор Хамраев
Так вот, сама интрига имеет зерно, но отсутствует понимание в опыте данного действия, и делать заявления без проработки этого в 2015 - просто лепня для Путина, подтягивание Медведева!