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02:12 (мск), источник: РИА Новости

Венесуэла инициирует процесс выхода из Организации Американских Государств

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Глава МИД Венесуэлы Делси Родригес заявила, что в четверг запустит процедуру выхода из Организации американских государств. В этом случае Венесуэла станет единственной страной Америки, не входящей в ОАГ.

Источник: AP 2017
Завтра, как проинструктировал президент Николас Мадуро, мы представим в ОАГ письменную претензию и начнем процедуру, которая займет 24 месяца.
Делси Родригес
Глава МИД Венесуэлы
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В среду постоянный совет Организации американских государств принял решение созвать экстренное совещание глав МИД для обсуждения ситуации в Венесуэле. До этого глава МИД Венесуэлы заявила, что получила от Мадуро инструкции начать процесс выхода Венесуэлы из ОАГ при условии созыва этого заседания.

По последним данным, в ходе манифестаций как против правительства Мадуро, так и в его поддержку в Венесуэле с 4 апреля погибли 29 человек, 65 арестованы, а всего были задержаны почти 1,3 тысячи человек. Протесты начались после решения верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов.

В начале апреля постоянный совет ОАГ на чрезвычайной сессии уже одобрил резолюцию по Венесуэле, констатирующую серьезное и неконституционное нарушение демократического порядка в стране. Текст документа требовал от Мадуро полностью восстановить все полномочия оппозиционной национальной ассамблеи.

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