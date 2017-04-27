Сергей Левченко не будет выдвигаться на президентские выборы в 2018 году

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко не намерен выдвигаться на президентские выборы. Об этом он сообщил в интервью газете «Известия». Глава Приангарья рассказал, что кандидат от КПРФ будет выбран тайным голосованием в декабре 2017 года, сообщает ИА IrkutskMedia.

«Партия будет в декабре тайным голосованием определять своего кандидата. Я себя, прямо скажем, не вижу в этой роли. Разговаривают каждый день, то одни, то другие. Но я себя не ощущаю попрыгунчиком — тут посвистел, там пофестивалил. Я другого склада человек, пришел работать», — сказал глава Иркутской области.

Также Сергей Левченко высказал намерение пойти на второй губернаторский срок.