Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Разъярённые кабаны растерзали трёх боевиков ИГИЛ - СМИ
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Звезда сериала «Деффчонки» стала мамой во второй раз
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
В Москве госпитализирован 79-летний Иосиф Кобзон – СМИ
Тимати госпитализирован в Москве: охрана у палаты
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Лолита Милявская требует извинений от Первого канала - СМИ
СМИ: Тарасова высказалась о ценах в школе Плющенко
Названы автомобили, которые продают вскоре после покупки
В Skoda назвали дату премьеры нового кроссовера
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
22Цвет нации
16Мир встретил Пасху
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
03:13 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сергей Левченко не будет выдвигаться на президентские выборы в 2018 году

Кандидат от КПРФ будет определен в декабре 2017 года тайным голосованием.

Источник: IrkutskMedia.ru

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко не намерен выдвигаться на президентские выборы. Об этом он сообщил в интервью газете «Известия». Глава Приангарья рассказал, что кандидат от КПРФ будет выбран тайным голосованием в декабре 2017 года, сообщает ИА IrkutskMedia.

«Партия будет в декабре тайным голосованием определять своего кандидата. Я себя, прямо скажем, не вижу в этой роли. Разговаривают каждый день, то одни, то другие. Но я себя не ощущаю попрыгунчиком — тут посвистел, там пофестивалил. Я другого склада человек, пришел работать», — сказал глава Иркутской области.

Также Сергей Левченко высказал намерение пойти на второй губернаторский срок.

Вице-президент РАСО прочит Сергея Левченко в кандидаты на президентское кресло.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Выставка "Нелегкая доля солдата" представлена в краеведческом музее в Иркутске
США выступили с заявлением по поводу стратегии в отношении КНДР
Кремль прокомментировал данные о встрече Путина и Трампа
Совфед ужесточит требования к выдаче SIM-карт
Венесуэла намерена выйти из Организации Американских Государств
Трамп подумывает о роспуске суда из-за блокировки ряда указов
ЦИК обсуждает новые правила проведения выборов
Шарапова выиграла первый матч после окончания дисквалификации
Спорт
ЦСКА: плюс три очка, минус Дзагоев Армейцы уверенно разобрались с «Локомотивом», «размявшись» перед дерби со «Спартаком», но снова потеряли из-за травмы одного из своих лидеров
Авто
Во Франции нашли брошенный автосалон Lada В соцсети Facebook опубликованы снимки, сделанные на территории заброшенного автосалона Garage Gilbert Lada на востоке Франции
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе Певица выразила отношение к грядущему байопику в своем инстаграме
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Какие свадебные платья можно носить и после церемонии Есть ли смысл тратить кучу денег на наряд, который вы точно наденете всего лишь один раз?
Дети
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов Поклонники восхитились стройной фигурой радиоведущей спустя всего десять дней после рождения дочки.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь