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03:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп допустил расформирование суда за блокировку антииммигрантских указов

Дональд Трамп рассматривает возможность расформирования Девятого окружного апелляционного суда. Его судьи ранее заблокировали два исполнительных указа американского президента, ограничивающих въезд в США из ряда стран с преимущественно мусульманским населением.

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность расформирования Девятого окружного апелляционного суда. Об этом он заявил в интервью газете Washington Еxaminer.

Судьи Девятого окружного суда ранее заблокировали два исполнительных указа Трампа, ограничивающих въезд в США из ряда стран с преимущественно мусульманским населением.

Американский президент заявил, что «многие люди хотели бы расформировать» суд.

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«Я рассматриваю такие предложения», — ответил Трамп на вопрос корреспондента.

Трамп считает, что язык его указов понятен «даже студентам-первокурсникам», но не судьям, которые «даже не обратили внимание на это». В результате, по словам президента США, в стране появились люди, которым «позволено совершать преступления». Так Трамп прокомментировал очередное решение судьи Уильяма Оррика, который 25 апреля заблокировал распоряжение президента приостановить выделение федеральных средств так называемым «городам-убежищам».

Власти таких городов лояльно относятся к нелегальным иммигрантам. Трамп назвал такие города, к которым относятся, например, Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго, «очень опасными и очень плохими».

Второй антииммигрантский указ об ужесточении иммиграционной политики был подписан Трампом 6 марта 2017 года. Указ должен был на 90 дней запретит въезжать в США гражданам Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Первый указ Трамп подписал 27 января. Документ вызвал волну протестов в стране и впоследствии его действие было заблокировано судьей апелляционного суда девятого округа в Сан-Франциско.

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