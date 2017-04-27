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03:47 (мск), источник: РИА Новости

Власти Москвы предложили оппозиции альтернативные маршруты акции 6 мая

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Власти Москвы предложили оппозиции провести акцию 6 мая по альтернативным маршрутам на юго-востоке или северо-западе города, идет процесс обсуждения, сообщил РИА Новости глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

Источник: РИА Новости

В оргкомитете мероприятия РИА Новости заявили, что готовы рассматривать любой маршрут, но в центре столицы.

Ранее оппозиционер Александр Рыклин сообщил в Facebook, что Комитет протестных действий принял решение провести 6 мая на Болотной площади акцию, посвященную «пятилетней годовщине разгона мирной демонстрации», и подал соответствующую заявку в столичную мэрию.

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«Мы предложили им два места проведения — улица Перерва в Люблино, можно провести на такой же дистанции маршрут, не менее двух километров, с проведением митинга и северо-запад — это “Октябрьское поле” — “Щукинская”. Там могут спокойно провести свои мероприятия. Сегодня наш ответ ими был получен. Идет процесс обсуждения», — сказал Черников.

При этом оргкомитет мероприятия, скорее всего, не согласится с таким предложением властей и будет настаивать на проведении мероприятия в центре столицы, рассказал РИА Новости один из организаторов акции Геннадий Гудков. «Завтра в 8.00 мск оргкомитет собирается обсуждать ответ, предварительно известно, что отказ по проведению в центре. Мы готовы любой рассмотреть маршрут в центре», — сказал собеседник агентства.

В ходе массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года пострадали десятки человек, более 400 были задержаны. Организаторы беспорядков — Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев — получили по 4,5 года колонии, рядовые участники были приговорены к меньшим срокам. Несколько фигурантов были амнистированы, а один направлен на принудительное психиатрическое лечение.

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