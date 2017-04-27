Власти Москвы предложили оппозиции альтернативные маршруты акции 6 мая

«Мы предложили им два места проведения — улица Перерва в Люблино, можно провести на такой же дистанции маршрут, не менее двух километров, с проведением митинга и северо-запад — это “Октябрьское поле” — “Щукинская”. Там могут спокойно провести свои мероприятия. Сегодня наш ответ ими был получен. Идет процесс обсуждения», — сказал Черников.

При этом оргкомитет мероприятия, скорее всего, не согласится с таким предложением властей и будет настаивать на проведении мероприятия в центре столицы, рассказал РИА Новости один из организаторов акции Геннадий Гудков. «Завтра в 8.00 мск оргкомитет собирается обсуждать ответ, предварительно известно, что отказ по проведению в центре. Мы готовы любой рассмотреть маршрут в центре», — сказал собеседник агентства.

В ходе массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года пострадали десятки человек, более 400 были задержаны. Организаторы беспорядков — Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев — получили по 4,5 года колонии, рядовые участники были приговорены к меньшим срокам. Несколько фигурантов были амнистированы, а один направлен на принудительное психиатрическое лечение.