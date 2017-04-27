9000 полицейских в Турции отстранили от работы

В полиции заявили, что это сделано в интересах национальной безопасности.

В июле прошлого года в Турции была предпринята попытка государственного переворота. После подавления путча президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал главным заговорщиком Фетхуллу Гюлена — своего давнего оппонента.

Сам Гюлен, проживающий в США, категорически отрицает свою причастность к этим событиям. Тем не менее турецкие власти требуют его экстрадиции на родину и называют его лидером террористической организации.

Ранее власти Турции задержали более 1000 человек в ходе последней операции против сторонников Гюлена. Это была крупнейшая за последние месяцы полицейская операция.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что операция была нацелена на людей, «внедренных в наши полицейские силы, так называемых тайных имамов».