Захарова предложила символ восстановления отношений между РФ и США

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Фотография американского астронавта Пегги Уитсон в российском скафандре, облетевшая интернет, может стать символом восстановления отношений между двумя странами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью интернет-порталу Yahoo! News, опубликованном в среду.

Дипломат с сожалением констатировала «нехватку доверия» между Россией и США, отметив при этом, что у двух стран «есть много общего».