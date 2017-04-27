Захарова предложила символ восстановления отношений между РФ и США
Американский астронавт Пегги Уитсон изображена на фото в скафандре, сделанном в России, отметила официальный представитель МИД РФ.
Американский астронавт Пегги Уитсон изображена на фото в скафандре, сделанном в России, отметила официальный представитель МИД РФ.
Дипломат с сожалением констатировала «нехватку доверия» между Россией и США, отметив при этом, что у двух стран «есть много общего».
Приведу вам один пример: вчера в ваших СМИ я видела много новостей о вашей
«Я думаю, это самая лучшая возможность для нас поддерживать связь и сотрудничать», — добавила официальный представитель МИД РФ.
Пегги Уитсон 24 апреля установила рекорд по суммарной продолжительности пребывания в космосе среди американских астронавтов, побив достижение Джеффа Уильямса, который провел за пределами земной атмосферы в общей сложности 534 дня. Президент США Дональд Трамп поздравил Пегги, позвонив на Международную космическую станцию.
Абсолютный рекорд по суммарной продолжительности пребывания в космосе принадлежит россиянину Геннадию Падалке и составляет 878 дней.