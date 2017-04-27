Путин: Татарстан по очень многим параметрам традиционно занимает первые позиции

Рустам Минниханов доложил главе государства о социально-экономическом положении в республике. Отдельно он остановился на мерах, принимаемых для преодоления негативной ситуации в банковской сфере Татарстана, информирует пресс-служба Президента РТ.

В ходе встречи Рустам Минниханов сообщил о положительных тенденциях в экономике региона. «Ситуация в экономике улучшается», — сказал он.

Владимир Путин отметил, что Татарстан по очень многим параметрам традиционно занимает первые позиции. «Но, как всегда, как везде, есть и сложные вопросы, нерешенные проблемы. Давайте поговорим обо всем, о социально-экономическом положении в республике в целом», — сказал Президент России, обращаясь к Рустаму Минниханову.

Рустам Минниханов прежде всего поблагодарил главу государства от имени всех татарстанцев за высокое звание, которое присвоено первому Президенту Татарстана, Государственному Советнику РТ Минтимеру Шаймиеву. «Это заслуженная награда, огромный подарок для нашей республики. Думаю, что мы и дальше будем вместе с Российской Федерацией реализовывать большие проекты и приносить пользу нашей стране», — сказал Минниханов.

Далее он коротко доложил о ситуации по 2016 году и первому кварталу 2017 года: «Я подготовил отчет, но несколько цифр назову. Индекс промышленного производства по 2016 году был 103,6 процента, валовый региональный продукт составил 102,5 процента. Инвестиции в основной капитал, село, строительство жилья — самое главное, что определено майскими указами, — все эти параметры реализованы. Что касается первого квартала, докладываю: в первый квартал темпы роста промышленной продукции — 104,7 процента, а валовый региональный продукт — 104,2 процента. В принципе, ситуация в экономике улучшается. Более 30 программ по всем нашим городам и районам реализуем».

Кроме того, доложил Рустам Минниханов, в республике подготовлена двухлетняя программа модернизации и капитального ремонта поликлиник. Он подчеркнул, что об этом ранее говорилось в Послании Президента России Федеральному Собранию.

«Все объекты, поликлиники в течение этих двух лет — около 180 объектов — будут отремонтированы. Основная часть — в этом году, какая-то часть останется на следующий год», — уточнил Рустам Минниханов.

Из наиболее серьезных проблем он обозначил ситуацию, связанную с банками. «Несколько наших банков обанкротились, и есть вкладчики, которые действительно потеряли деньги и волнуются, — сообщил Рустам Минниханов. — Сегодня создана правительственная комиссия, мы активно работаем и с Агентством страхования вкладов (АСВ), и с Центральным банком, сейчас формируется кредиторская масса. Люди, которые виновны, задержаны, правоохранительные органы работают, рассматриваем все сделки. И конечно же, придется найти механизм: мы планируем создать специальный фонд, чтобы той категории вкладчиков, которые не смогут получить за счет распродажи, если активов не хватит, оказать поддержку. Это одна категория. И вторая категория — это дольщики, мы тоже с ними работаем. Там тоже две крупные компании, их руководители тоже задержаны. Этими двумя темами мы занимаемся. В целом по крупным проектам, по нашим программам реализация идет, и могу уверенно сказать, что этот год тоже должен быть успешным».