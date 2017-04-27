Дмитрий Медведев в Омске: «Во время поездок я всегда сажусь за руль и вместе с губернатором езжу по дорогам»

25 апреля в Омск на культурный форум «Единой России» прилетел
Om1.ru публикует выступления председателя правительства в Омске.
«Важно не освоить деньги, а качественно отремонтировать дороги»
— Дмитрий Анатольевич, успели ли оценить состояние омских дорог? Как можете их оценить?
— Во время своих поездок я всегда стараюсь сесть за руль и вместе с губернатором проехаться по дорогам. В Омске есть изменения, в общем, картину составить можно. Ситуация в стране и в Омской области, она, мягко говоря, далека от идеальной. Нам удалось привести в нормативное состояние 70 процентов федеральных трасс, а региональные дороги только на 40 процентов соответствуют требованиям. Мы планируем сделать дороги в 37 крупнейших городах с прилегающими территориями, это 5 тысяч километров дорог, ликвидировать тысячи очагов аварийности. Такая работа ведется и тут. В Омске журналисты много пишут на эту тему. Ко мне поступают обращения из Омска по состоянию дорог. Это и понятно, город большой, тут живет 1,5 миллиона человек, и вопросы транспортной инфраструктуры стоят очень остро.
— Что планируется сделать для устранения недостатков дорог в Омской области?
— Мы стараемся направлять бюджетные средства, в прошлом году выделили 1,4 миллиарда, в этом году дали уже около 1 миллиарда рублей. Количество аварийных учатсков должно быть снижено в полтора раза. Еще приблизительно 464 миллионов рублей пойдут на сельские дороги. Эти средства запланированы, но они не решат всех проблем.
— Предполагаете ли применять
— По всем документам нужно провести все процедуры, все законтрактовать и поставить на исполнение. Что касается трещин, зимы у вас суровые, снега много. Тем не менее есть гарантийные обязательства подрядчики должны все сделать. В противном случае будут применены меры ответственности. Нам не нужны отремонтированные дороги на месяц! Нам необходимо согласование с жителями региона по тем дорожным работам, которые ведутся во дворах. Эту работу необходимо организовать. Важно не деньги освоить, а качественно выполнить работы по восстановлению и строительству дорог.
«Какие-никакие деньги мы нашли на культуру, это очень важно»
— Дмитрий Анатольевич, как, на ваш взгляд, должна развиваться российская культура?
— Разговор о культуре не может быть простым, он всегда сложный. Культура должна выполнять свою основную задачу: чтобы человек был человеком. Низкий уровень культуры сразу бьет по всем сторонам общества. Я не буду приводить тяжелые примеры: в семье и в политике. Появляется агрессия и нетерпимость, которые превращаются в преступные деяния и в преследования автора.
Очевидно, что узкополитический подход к культуре недопустим, если мы не хотим, чтобы культура не регламентировалась жестко сверху. Не нужно объяснять художнику, что он должен делать. Говорят, что у нас был золотой и серебряный век культуры и искусства. Это вопрос дискуссионный и деликатный. Но сделано не все, чтобы российская культура поднялась до прежних высот.
— Что делает правительство России, чтобы культура поднималась до нужного уровня в регионах?
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Завтра Гергиев в Омск приедет в с пасхальным фестивалем. Напомню, при федеральной поддержке в 43 регионах гастролировали столичные театры. В этом году мы расммотрим увеличение финансирования в ближайшие годы. Ситуация меняется, и десятки театров получают гранты.
«Уже в час ночи я позвонил министру финансов и попросил денег»
— Финансово поддерживаете театры в регионах?
— С этого года при поддержке «Единой России» начат проект «Театры малых городов». Он охватил 49 театров. На эти цели выделено 670 миллионов рублей.
Хочу обратиться к региональным властям: важно, чтобы региональные и муниципальные чиновники не переставали материально поддерживать театры. Федеральная власть будет помогать, но мы не замещаем функции региональных властей.
— Художественный руководитель Московского губернского театра, актер Сергей Безруков заявил со сцены, что нужно чаще давать звания актерам в регионах и открывать больше сельских кинозалов. Как вы думаете, насколько это нужно?
— Звания для артистов… Почетные звания ценятся представителями творческих профессий. Чем дальше от Москвы, тем ценность выше. Я дам поручение губернаторам выводить на Минкульт России, чтобы они не забывали своих патриархов.
Что касается сельских кинозалов, то их до конца года появится 437. Современные кинозалы нужны. Можно купить диск, но кинозал это другое.
— Что касается домов культуры, их также предполагается восстановить?
— Другое — дома культуры. От некоторых из них вообще ничего не осталось. Именно на это был направлен партипроект «Местный дом культуры». На эти цели предусмотрено 3 миллиара рублей на этот год.
На эти средства появятся больше ста домов культуры. В ближайшие годы дома культуры должны получить доступ к быстрому интернету. Все проекты важные, нужные, и, к сожалению, требуют денег. Но финансирование должно быть продолжено. Сроки реализации проектов должны быть достаточными для всех клубов в стране.
— Сергей Безруков на форуме также затронул болезненную тему — развитие детских театров. Будут ли выделены срдества на эти цели?
От развития культуры зависит развитие наших детей. Еи мы хотим, чтобы наши дети понимали серьезное музыкальное и театральное искусство. Именно в России появились первые театры для детей.
Я поддерживаю предложение начать новый проект, посвященный театрам для детей. И уже вчера в час ночи позвонил министру финансов России и попросил денег. В этом году мы выделим 300 миллионов рублей на эти цели. Я за детский театральный фестиваль. Давайте сделаем.
«Иногда бы и не надо вспоминать Америку»
— Режиссер Станислав Говорухин высказался на форуме, что русские читают всего 3,5 книги в день, в то время как американцы -12. Это укор россиянам как некогда самой читающей стране?
— Я не знаю, сколько читают американцы, но я прочел больше книг, чем средний американец. Но большинство книг я прочел в электронной форме. Никто не считал, сколько читает наша молодежь электронной форме. Потому что часть материалов распространяется с нарушением авторских прав.
Я вспоминаю, когда в Ленинграде пришел в детскую библиотеку, я был маленький, во втором или третьем классе. Читал Жюля Верна и Майна Рида, а мне предлагали детские книжки.
— На одной из площадок высказывалась мысль о том, что музыклаьные инструменты в школах искусств пришли в негодность. Они стоят больших денег, и не обновлялись с советского времени. Будет ли
— Воспитывать новых Рахманиновых, Репиных, Стравинских помогают школы искусств. Вчера я также принял решение изыскать средства на покупку музыкальных инструментов. Миллионов 300−400 в этом году и потом будем наращивать.
— Также высказывалась мысль, что нужно развивать детский туризм. Появится ли возможность подкрепить это финансово?
— Мы вспоминали Америку, иногда бы не надо ее вспоминать. Меня поразила цифра — 85 процентов американцев отдыхают только внутри США. Считаю нужным выделить средства на детский