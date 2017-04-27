Дмитрий Медведев в Омске: «Во время поездок я всегда сажусь за руль и вместе с губернатором езжу по дорогам»

25 апреля в Омск на культурный форум «Единой России» прилетел премьер-министр России Дмитрий Медведев. В рамках визита он посетил Омскую крепость, провел совещание по дорогам, а после выступил на форуме.

Om1.ru публикует выступления председателя правительства в Омске.

«Важно не освоить деньги, а качественно отремонтировать дороги»

— Дмитрий Анатольевич, успели ли оценить состояние омских дорог? Как можете их оценить?

— Во время своих поездок я всегда стараюсь сесть за руль и вместе с губернатором проехаться по дорогам. В Омске есть изменения, в общем, картину составить можно. Ситуация в стране и в Омской области, она, мягко говоря, далека от идеальной. Нам удалось привести в нормативное состояние 70 процентов федеральных трасс, а региональные дороги только на 40 процентов соответствуют требованиям. Мы планируем сделать дороги в 37 крупнейших городах с прилегающими территориями, это 5 тысяч километров дорог, ликвидировать тысячи очагов аварийности. Такая работа ведется и тут. В Омске журналисты много пишут на эту тему. Ко мне поступают обращения из Омска по состоянию дорог. Это и понятно, город большой, тут живет 1,5 миллиона человек, и вопросы транспортной инфраструктуры стоят очень остро.

— Что планируется сделать для устранения недостатков дорог в Омской области?

— Мы стараемся направлять бюджетные средства, в прошлом году выделили 1,4 миллиарда, в этом году дали уже около 1 миллиарда рублей. Количество аварийных учатсков должно быть снижено в полтора раза. Еще приблизительно 464 миллионов рублей пойдут на сельские дороги. Эти средства запланированы, но они не решат всех проблем.

— Предполагаете ли применять какие-то меры к недобросовестным подрядчикам, которые некачественно ремонтируют магистрали?

— По всем документам нужно провести все процедуры, все законтрактовать и поставить на исполнение. Что касается трещин, зимы у вас суровые, снега много. Тем не менее есть гарантийные обязательства подрядчики должны все сделать. В противном случае будут применены меры ответственности. Нам не нужны отремонтированные дороги на месяц! Нам необходимо согласование с жителями региона по тем дорожным работам, которые ведутся во дворах. Эту работу необходимо организовать. Важно не деньги освоить, а качественно выполнить работы по восстановлению и строительству дорог.

«Какие-никакие деньги мы нашли на культуру, это очень важно»

— Дмитрий Анатольевич, как, на ваш взгляд, должна развиваться российская культура?

— Разговор о культуре не может быть простым, он всегда сложный. Культура должна выполнять свою основную задачу: чтобы человек был человеком. Низкий уровень культуры сразу бьет по всем сторонам общества. Я не буду приводить тяжелые примеры: в семье и в политике. Появляется агрессия и нетерпимость, которые превращаются в преступные деяния и в преследования автора.

Очевидно, что узкополитический подход к культуре недопустим, если мы не хотим, чтобы культура не регламентировалась жестко сверху. Не нужно объяснять художнику, что он должен делать. Говорят, что у нас был золотой и серебряный век культуры и искусства. Это вопрос дискуссионный и деликатный. Но сделано не все, чтобы российская культура поднялась до прежних высот.