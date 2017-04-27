Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Разъярённые кабаны растерзали трёх боевиков ИГИЛ - СМИ
Стало известно о реакции Медведева на опрос о поддержке его ухода
5 популярных родительских ошибок
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Выжить после Чернобыля: что происходит в «зоне отчуждения»Как обстоят дела на зараженных территориях 31 год спустя
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Как избежать пожаров и протечек в доме
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
СМИ: США «неожиданно» направляют истребители-стелсы к границам РФ
В Москве госпитализирован 79-летний Кобзон – СМИ
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
150 тысяч в месяц: Тарасова комментирует цены в школе Плющенко
Меньшова высказалась о Боярской в роли Карениной
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
11Подготовка техники к Параду Победы
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
22Цвет нации
08:12 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Облизбирком назвал своих кандидатов в избирком Екатеринбурга

Новичков двое.

Источник: УралИнформБюро

Избирательная комиссия Свердловской области на заседании 26 апреля 2017 года утвердила 5 кандидатов в избирком Екатеринбурга. В список вошли Вадим Антошин, Эльдар Валиуллин, Руслан Дворецкий, Илья Захаров и Марина Малышева, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе комиссии.

Трое из кандидатов входят в действующий состав комиссии. Новичков Эльдара Валиуллина и Марину Малышеву предложили поддержать ассоциация студентов и «Союз женщин Свердловской области» соответственно.

Полномочия действующего состава екатеринбургского избиркома заканчиваются 4 июля 2017 года. В срок до 23 мая гордума должна выбрать новых членов комиссии. Всего в ее состав входит 10 человек. Выдвигать кандидатуры могут политические партии, областной избирком и сама городская комиссия.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Российские магазины завалят просроченным хлебом
США выступили с заявлением по поводу стратегии в отношении КНДР
Кремль прокомментировал данные о встрече Путина и Трампа
ВВС Израиля нанесли удары в районе аэропорта Дамаска
Совфед внес поправки в закон «О связи», касающиеся выдачи SIM
СМИ: Трамп расширил полномочия Пентагона
В Турции 9000 полицейских отстранили от работы
Ученые предупредили о последствиях таяния мерзлоты в Арктике
Спорт
ЦСКА: плюс три очка, минус Дзагоев Армейцы уверенно разобрались с «Локомотивом», «размявшись» перед дерби со «Спартаком», но снова потеряли из-за травмы одного из своих лидеров
Авто
Во Франции нашли брошенный автосалон Lada В соцсети Facebook опубликованы снимки, сделанные на территории заброшенного автосалона Garage Gilbert Lada на востоке Франции
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе Певица выразила отношение к грядущему байопику в своем инстаграме
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Какие свадебные платья можно носить и после церемонии Есть ли смысл тратить кучу денег на наряд, который вы точно наденете всего лишь один раз?
Дети
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов Поклонники восхитились стройной фигурой радиоведущей спустя всего десять дней после рождения дочки.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь