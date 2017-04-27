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08:21 (мск), источник: Lenta.Ru

ВВС Израиля нанесли удары в районе аэропорта Дамаска

Израильские ВВС в ночь на четверг атаковали один из объектов в районе международного аэропорта Дамаска. По предварительной информации, удары были нанесены по находящейся там военной базе. В окрестностях воздушной гавани в результате налета вспыхнул сильный пожар.

Источник: AP 2017
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Аль-Алям».

По предварительной информации, удары были нанесены по находящейся там военной базе. В окрестностях воздушной гавани в результате налета вспыхнул сильный пожар.

Звуки мощных взрывов были слышны на восточной окраине сирийской столицы.

От военного командования Сирии каких-либо заявлений пока не последовало.

Видео взрывов, которые, согласно описанию, произошли в районе аэропорта Дамаска, появилось в Twitter-аккаунте IsraelBreaking.

Израильские ВВС время от времени подвергают обстрелу различные цели на территории Сирии. В Иерусалиме заявляют, что целью подобных рейдов является предотвращение передачи оружия движению «Хезболла».

17 марта израильские самолеты при атаке на цели в Сирии были обстреляны зенитными ракетами. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман пригрозил уничтожить сирийские комплексы ПВО, если они будут применены против самолетов.

Комментарии
9
Иван Петров
А что, Израилю можно проводить военные действия на территории другой страны?
СовБез ООН в курсе?
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Андрей Гончаров
Верно. Совсем охамели.
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А Б
Действия ВВС Израиля вполне объяснимы и оправданы, поскольку ранее ВС Сирии подвергли обстрелу самолёты Израиля, участвовавшие в атаках на террористические группировки, расположенные на территории Сирии. Кроме того, Израиль заранее уведомил Сирию о возможности своих ответных действий в связи с имевшими место обстрелами своих самолётов.
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