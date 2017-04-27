ВВС Израиля нанесли удары в районе аэропорта Дамаска

В Израиле пригрозили уничтожить системы ПВО Сирии при атаке на свои самолеты

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Аль-Алям».

По предварительной информации, удары были нанесены по находящейся там военной базе. В окрестностях воздушной гавани в результате налета вспыхнул сильный пожар.

Звуки мощных взрывов были слышны на восточной окраине сирийской столицы.

От военного командования Сирии каких-либо заявлений пока не последовало.