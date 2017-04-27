Руслан Гаттаров раскритиковал бизнес-план БРУ по выходу из кризиса
Вице губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров раскритиковал программу по выводу «Бакальского рудоуправления» из кризиса, разработанную
Вице губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров раскритиковал программу по выводу «Бакальского рудоуправления» из кризиса, разработанную
По мнению замгубернатора, в
О планах по стабилизации ситуации на предприятии директор БРУ Дмитрий Рыбакин рассказал на заседании рабочей группы при правительстве области. По его словам, программа по выходу из кризиса направлена на максимальную загрузку производственных мощностей и урегулирование вопросов по реструктуризации кредиторской задолженности. Стабилизировать ситуацию в Бакальском рудоуправлении собственник рассчитывает за счет эффективного взаимодействия предприятия с Высокогорским ГОКом, также входящим в структуру НПРО. Кроме того, стоимость железорудного сырья снова растет. Так, с декабря 2015 года рост цен на товарную продукцию ООО «БРУ» составил от 28 до 65%.
Как отметил Дмитрий Рыбакин, обязательным условием реализации программы является продолжение работы всех активов. Между тем
При этом Руслан Гаттаров отметил, что понимает нежелание энергетиков идти на уступки, поскольку ситуация с задолженностью не меняется уже три года.
«Сегодня есть предпосылки для улучшения ситуации на предприятии, потому что цена на железорудное сырье идет вверх. Но никто не может гарантировать, что она будет стабильна. Что произойдет, если она упадет, как это было уже в 2014 году? В вашем
Кроме того, он добавил, что, если
Напомним, 1 октября прошлого года работники Бакальского рудного управления провели протестную акцию «Зажги огонь надежды», чтобы привлечь внимание областных властей к бедственному положению на градообразующем предприятии. На Бакальском рудоуправлении систематически задерживают заработную плату, а экономика предприятия находится в упадке.
БРУ является градообразующим предприятием, а сам Бакал включен в первую категорию моногородов с наиболее сложной