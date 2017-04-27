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08:47 (мск), источник: Nakanune.ru

Руслан Гаттаров раскритиковал бизнес-план БРУ по выходу из кризиса

Вице губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров раскритиковал программу по выводу «Бакальского рудоуправления» из кризиса, разработанную научно-производственным региональным объединением «Урал».

По мнению замгубернатора, в бизнес-плане не прописаны риски, а также нет сведений об объемах поставки на 2017 год. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

О планах по стабилизации ситуации на предприятии директор БРУ Дмитрий Рыбакин рассказал на заседании рабочей группы при правительстве области. По его словам, программа по выходу из кризиса направлена на максимальную загрузку производственных мощностей и урегулирование вопросов по реструктуризации кредиторской задолженности. Стабилизировать ситуацию в Бакальском рудоуправлении собственник рассчитывает за счет эффективного взаимодействия предприятия с Высокогорским ГОКом, также входящим в структуру НПРО. Кроме того, стоимость железорудного сырья снова растет. Так, с декабря 2015 года рост цен на товарную продукцию ООО «БРУ» составил от 28 до 65%.

Как отметил Дмитрий Рыбакин, обязательным условием реализации программы является продолжение работы всех активов. Между тем из-за возникшей кредиторской задолженности бесперебойная работа Сосновской площадки оказалась под вопросом. БРУ накопило задолженность перед поставщиками энергоресурсов, запчастей и вспомогательных материалов, перед подрядчиками на сумму, превышающую 700 млн рублей. Руководство предприятия надеется на отсрочку, иначе станет невозможным выполнение программы по полному выводу предприятия из кризиса. На данный момент поставщик электроэнергии требует единоразово погасить половину задолженности — более 100 млн рублей.

При этом Руслан Гаттаров отметил, что понимает нежелание энергетиков идти на уступки, поскольку ситуация с задолженностью не меняется уже три года.

«Сегодня есть предпосылки для улучшения ситуации на предприятии, потому что цена на железорудное сырье идет вверх. Но никто не может гарантировать, что она будет стабильна. Что произойдет, если она упадет, как это было уже в 2014 году? В вашем бизнес-плане не прописаны риски, в нем нет высокотехнологичных решений. Нужно проработать вопрос снижения себестоимости продукции, чтобы независимо от цены быть рентабельными», — подчеркнул он.

Кроме того, он добавил, что, если бизнес-план пока опирается на цену, необходимо иметь гарантии — контракты на поставки, подтверждающие, что стоимость, по которой будет отгружаться продукция потребителям, позволит реализовывать антикризисные меры.

Напомним, 1 октября прошлого года работники Бакальского рудного управления провели протестную акцию «Зажги огонь надежды», чтобы привлечь внимание областных властей к бедственному положению на градообразующем предприятии. На Бакальском рудоуправлении систематически задерживают заработную плату, а экономика предприятия находится в упадке.

БРУ является градообразующим предприятием, а сам Бакал включен в первую категорию моногородов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. В марте текущего года Бакал получил статус территории опережающего социально-экономического развития.

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