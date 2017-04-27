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08:21 (мск), источник: Sputniknews.kz

Парламент РК принял закон о повышении прозрачности финансирования спорта

Согласно принятому законопроекту финансирование спорта станет понятнее, прозрачнее и более объективным.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 27 апр — Sputnik. Депутаты сената РК приняли во втором чтении поправки по вопросам физической культуры и спорта, по которым система финансирования спорта станет прозрачнее, передает корреспондент Sputnik Казахстан из парламента.

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Как ранее информировал министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, законом впервые предусматривается «реальное совершенствование действующей системы финансирования физической культуры и спорта, которая станет прозрачной, объективной, а главное понятной». По его словам, эта система будет основана на ранжировании видов спорта, культивируемых в Казахстане. Это позволит выработать эффективную модель финансирования спорта, которая будет гарантировать объективное и независимое распределение финансирования на республиканском и областном уровнях, добавил министр.

Мухамедиулы информировал, что закон впервые предусматривает разграничение функций между органами госуправления и общественными объединениями, включая Национальный олимпийский комитет (НОК). Местные исполнительные органы будут заниматься развитием массового спорта, центральный уполномоченный орган — стратегическими задачами, координацией вопросов развития физической культуры и спорта, а также контролем за исполнением бюджетных средств.

При этом усиливается роль НОК в части развития спорта высших достижений, поскольку именно он представляет консолидированную позицию республиканских спортивных федераций по олимпийским видам спорта в подготовке национальных сборных команд, заметил Мухамедиулы.

Реализация данной функции предполагает получение НОК госзадания в рамках утвержденных республиканских бюджетных программ путем заключения договора между ним и уполномоченным органом с указанием в нем показателей результатов. В свою очередь, уполномоченный орган в области физической культуры и спорта будет осуществлять контроль над выделяемыми средствами в рамках существующего бюджетного законодательства.

Он считает, что действующий порядок распределения финансирования по видам спорта характеризуется низким уровнем эффективности и объективности. Неравномерно и несбалансированно распределены бюджетные средства, выделяемые на развитие спорта и физической культуры на местах. Все еще не сформированы необходимые условия для комплексного развития спорта и физической культуры, ограничен доступ к развитой спортивной инфраструктуре, что, в свою очередь, снижает конкурентоспособность казахстанского спорта.

Основной целью закона является: совершенствование действующей системы финансирования физической культуры и спорта, повышение прозрачности и объективности системы финансирования. В целях обеспечения сбалансированного распределения бюджетных средств по видам спорта законом предусматривается введение системы ранжирования видов спорта.

При определении бюджета учитываются критерии ранжирования видов спорта. К основным критериям определения показателей ранжирования отнесены: спортивные достижения на международных соревнованиях, национально-культурная «традиционность» вида спорта, наличие кадрового потенциала, наличие материально-технической базы, соотношение особенностей вида спорта к климатическим условиям региона.

Кроме того, закон дополнен статьей, предусматривающей усиление статуса и полномочий Национального паралимпийского комитета, где основной целью является содействие развитию физической культуры и спорта среди спортсменов-инвалидов по паралимпийским видам спорта, заключил Мухамедиулы.

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