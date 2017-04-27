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08:43 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Строительный комитет новосибирского заксобрания возглавил Евгений Покровский

НОВОСИБИРСК, 26 апреля, РИА ФедералПресс. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области избрали председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам. Им стал заместитель руководителя фракции «Единая Россия», генеральный директор группы компаний «КПД-Газстрой» Евгений Покровский.

Члены комитета единогласно проголосовали за то, чтобы этот пост, освободившийся после отставки другого единоросса, Майиса Мамедова, занял Евгений Покровский, считающийся одним из наиболее влиятельных депутатов заксобрания. Он был ранее отмечен почетным знаком Новосибирского областного Совета депутатов и медалью заксобрания Новосибирской области «Общественное признание».

Новый председатель комитета заявил, что кардинально работа комитета не изменится, но «некоторые моменты будут рассматриваться более подробно, более четко и углубленно». В числе приоритетных вопросов Евгений Покровский назвал проблему тарифов и четвертого моста.

По данным «ФедералПресс», на этой неделе до сессии заксобрания была предпринята попытка организовать пиар-кампанию против Евгения Покровского в новосибирских СМИ, но она закончилась провалом.

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