Строительный комитет новосибирского заксобрания возглавил Евгений Покровский

Члены комитета единогласно проголосовали за то, чтобы этот пост, освободившийся после отставки другого единоросса, Майиса Мамедова, занял Евгений Покровский, считающийся одним из наиболее влиятельных депутатов заксобрания. Он был ранее отмечен почетным знаком Новосибирского областного Совета депутатов и медалью заксобрания Новосибирской области «Общественное признание».

Новый председатель комитета заявил, что кардинально работа комитета не изменится, но «некоторые моменты будут рассматриваться более подробно, более четко и углубленно». В числе приоритетных вопросов Евгений Покровский назвал проблему тарифов и четвертого моста.