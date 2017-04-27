Пермские парламентарии предлагают ввести «тихий час»

Дневной «час тишины» может вскоре появиться в Пермском крае, сообщает газета «Коммерсант». Запрет на шум распространится не только на ночное, но и на дневное время. Шуметь нельзя будет с 13:00 до 15.00. Нарушителей «тихого часа» будут штрафовать. Физических лиц по 2−3 тысяч рублей, должностных лиц — по 20−30 тысяч рублей, юридических — по 30−50 тысяч рублей.

Такую необычную инициативу вынес на рассмотрение депутат Заксобрания от ЛДПР Игорь Орлов. Народный избранник внёс поправки в закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае». Сейчас в Прикамье запрещается шуметь с 22:00 до 7:00 в будни и с 22:00 до 9:00 в выходные. В пояснительной записке уточняется, что к нарушением тишины относятся громкая музыка, игра на музыкальных инструментах, крик, свист, пение, использование пиротехники, ремонт в жилых помещениях, строительные и другие работы с использованием механических средств. Отметим, что подобный дневной «час тишины» уже введен в некоторых регионах России: в Москве, Томской, Омской и Нижегородской областях.