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10:10 (мск), источник: Время Воронежа

Японский министр экономики летит в Воронеж

В нашем городе он проинспектирует перспективы двустороннего сотрудничества.

На 27- 28 апреля намечен визит в Воронеж министра экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, — сообщает ТАСС. В четверг, 27 апреля, министр посетит Москву, после чего из столицы страны переберется в столицу Черноземья. Напомним, интернет-газета «Время Воронежа» уже сообщала, что наш город (вместе с Владивостоком) выбран в качестве модельного при реализации российско-японского проекта модернизации городской инфраструктуры.

Представитель министерства сообщил корреспонденту ТАСС, что в Воронеже Хиросигэ Сэко «на месте проверит, как развивается двустороннее сотрудничество».

— Воронеж — важный модельный город в области модернизации городской инфраструктуры, — сказал японский чиновник, отметив, что среди проектов, намеченных в нашем городе, значатся решение транспортных проблем и модернизация системы канализации с помощью японских технологий.

Напомним, что в начале февраля наш город уже посещала японская делегация во главе с заместителем министра строительства, инфраструктуры, транспорта и туризма Хирофуми Ханаока. Тогда речь шла о создании на Московском проспекте интеллектуальной системы управления дорожным движением.

Визит министра экономики, торговли и промышленности выводит сотрудничество на более высокий уровень. Не зря же нас назвали «важным модельным городом».

Автор: Семен Охлопков.

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