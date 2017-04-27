Сегодня в Молдове отмечают День флага

День флага был учрежден парламентом 23 апреля 2010 года. Триколор был признан официальным флагом государства 27 апреля 1990 года депутатами первого законодательного органа.

В Конституции Республики Молдова написано, что Государственным флагом Республики Молдова является триколор. Цветные полосы расположены вертикально в следующей последовательности от древка: синяя, желтая, красная. В центре, на желтой полосе, изображен Государственный герб Республики Молдова.

Государственный герб Республики Молдова представляет собой пересеченный щит, вверху — красное поле, внизу — синее. В центре щита изображена голова тура, между рогами которого — восьмилучевая звезда, справа от головы — пятилепестковая роза, слева — полумесяц. Все элементы на щите золотистые. Щит помещен на груди натурального орла, держащего в клюве золотой крест, в когтях справа — зеленую оливковую ветвь, слева — золотой скипетр.