Закобрание рассмотрит закон «О казачьих дружинах в Пермском крае»

Основная цель принятия закона — решить проблемные вопросы в части исполнения обязанностей, возложенных на членов казачьих обществ по охране общественного порядка, предупреждению детской безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также борьбе с пожарами. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, он определяет правовые основы создания и деятельности казачьих дружин на территории муниципальных образований Прикамья. Принятие закона, который его авторы предлагают рассмотреть на июньском заседании закобрания, не потребует дополнительных расходов краевого бюджета. Средства на осуществление деятельности казачьих дружин по охране общественного порядка уже предусмотрены в бюджете края на 2017−2019 годы — по 142,5 млн руб., средства на приобретение пожарно-технического вооружения и боевой одежды в размере 1 млн руб. ежегодно, а также страхование работников добровольной пожарной охраны, участвующих в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ заложены в программе «Обеспечение общественной безопасности Пермского края».



Напомним, в прошлом году заксобранием был принят закон «О российском казачестве на территории Пермского края», определивший правовые и организационные основы российского казачества в регионе, а также полномочия органов государственной и муниципальной власти в сфере возрождения казачества на территории Пермского края и восстановления его традиций.