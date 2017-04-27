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09:31 (мск), источник: РБК

Глава Хакасии отправил в отставку правительство за нерасторопность

Глава Хакасии Виктор Зимин отправил в отставку правительство республики. Об этом он заявил на сессии Верховного совета.

Источник: РИА "Новости"

В ходе отчета о работе правительства Зимин посетовал на нерасторопность своих министров и большое количество нерешенных проблем, сообщает издание «Хакасия Информ».

Постоянно находится какая-то группа людей, которых обделили, и всегда виноват я. Обидно… Хватит провожать меня в Москву. Я остаюсь дома. Я не бог. В связи с этим отправляю правительство в отставку.
Виктор Зимин

Зимин пообещал набрать новых министров на конкурсной основе. «Будем строить новые, конструктивные формы взаимодействия, а не раскачивать лодку, в которой мы находимся, ведь хорошо плавают далеко не все», — сообщил он.

Комментарии
10
Оксана Поддубная
Бывала в Красноярске. Впечатление удручающее. Варяги из Москвы угробили почти всю промышленность в миллионном городе. Может и правда надо руководителями регионов назначать из местных, а не варягов, вроде Хлопонина, которые отбывают срок, чтобы потом занять теплое местечко у кормушки?
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Иван Петров
Закинуть им туда своё резюме, что ли?
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Сергей Сергеев
главные воряги в москве пораждают воряг по всей России.
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