Глава Хакасии отправил в отставку правительство за нерасторопность
Глава Хакасии Виктор Зимин отправил в отставку правительство республики. Об этом он заявил на сессии Верховного совета.
Глава Хакасии Виктор Зимин отправил в отставку правительство республики. Об этом он заявил на сессии Верховного совета.
В ходе отчета о работе правительства Зимин посетовал на нерасторопность своих министров и большое количество нерешенных проблем, сообщает издание «Хакасия Информ».
Постоянно находится какая-то группа людей, которых обделили, и всегда виноват я. Обидно… Хватит провожать меня в Москву. Я остаюсь дома. Я не бог. В связи с этим отправляю правительство в отставку.
Зимин пообещал набрать новых министров на конкурсной основе. «Будем строить новые, конструктивные формы взаимодействия, а не раскачивать лодку, в которой мы находимся, ведь хорошо плавают далеко не все», — сообщил он.