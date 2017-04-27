В свердловском городе назначили нового начальника ГИБДД. Прежний возглавил отдел в Екатеринбурге

Об этом Накануне.RU сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, приказ о назначении подполковника Дениса Шубина начальником ОГИБДД по Каменску-Уральскому подписал 25 апреля руководитель свердловского ГУ МВД, генерал-лейтенант Михаил Бородин. До назначения Шубина эту должность занимал Вадим Буйдалин, который в феврале возглавил ГИБДД Екатеринбурга.

Как отметил Валерий Горелых, Шубин возглавлял отдельный батальон ДПС ГИБДД Каменска-Уральского.

«В главке и управлении ГИБДД по Свердловской области уверены, что Шубин осведомлен в оперативной обстановке на территории и хорошо знаком с требованиями, которые предъявляются к занимаемой им теперь должности. Сейчас он, что называется, обустраивается на новом месте. Одна из важнейших задач, которая поставлена перед ним, — повышение безопасности всех участников дорожного движения в муниципальном образовании», — рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области.