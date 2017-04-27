Киев наращивает военное присутствие у границ Крыма, заявили в республике

Смирнов подчеркнул, что, согласно полученной из достоверных источников информации, украинская армия намерена провести на этой неделе у крымских границ очередные военные учения. На этот раз отрабатываются маневры по форсированию водных преград. При этом власти полуострова никто официально не уведомлял.

«За последний месяц прошло несколько учений с задействованием различных военных группировок. Мы расцениваем этот как попытку создать тревожную обстановку на границе», — сказал РИА Новости Смирнов.

По его словам, демонстрацией оружия Киев не запугает крымчан, надежно защищенных как с суши, так и с моря, и не отпугнет туристов, желающих посетить в этом году полуостров.

«Крым открыт в том числе и для украинских туристов, где их ждет комфортная и дружелюбная обстановка», — подчеркнул собеседник агентства.