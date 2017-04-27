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10:06 (мск), источник: РИА Новости

Киев наращивает военное присутствие у границ Крыма, заявили в республике

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Киевские власти наращивают военное присутствие у границ Крыма, сообщил член крымского правительства Заур Смирнов.

Источник: РИА "Новости"

Смирнов подчеркнул, что, согласно полученной из достоверных источников информации, украинская армия намерена провести на этой неделе у крымских границ очередные военные учения. На этот раз отрабатываются маневры по форсированию водных преград. При этом власти полуострова никто официально не уведомлял.

«За последний месяц прошло несколько учений с задействованием различных военных группировок. Мы расцениваем этот как попытку создать тревожную обстановку на границе», — сказал РИА Новости Смирнов.

По его словам, демонстрацией оружия Киев не запугает крымчан, надежно защищенных как с суши, так и с моря, и не отпугнет туристов, желающих посетить в этом году полуостров.

«Крым открыт в том числе и для украинских туристов, где их ждет комфортная и дружелюбная обстановка», — подчеркнул собеседник агентства.

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