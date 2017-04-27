Украинские военные готовятся к учениям возле «границы» Крыма

В преддверии майских праздников в Херсонской области состоятся учения украинских военных. Об этом рассказал пресс-офицер оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Игорь Бирюков, передают «Крым. Реалии».

«Это плановые учения боевой подготовки и слаженности воинских частей. Согласно этим планам предусмотрен ряд мероприятий, в том числе и марш, и преодоление водных преград», — пояснил он.

По словам Бирюкова, эти учения не повлияют на работу контрольных пунктов на административной границе с Крымом.

Также утром 27 апреля состоится марш с преодолением водной преграды в Николаевской области. Его выполнит отдельная мотопехотная бригада, которая в ближайшее время будет выполнять боевые задачи в зоне антитеррористической операции на востоке Украины. Об этом проинформировали в оперативном командовании «Юг».