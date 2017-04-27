Украинские военные готовятся к учениям возле «границы» Крыма
Эти учения не повлияют на работу контрольных пунктов на административной границе с Крымом.
Эти учения не повлияют на работу контрольных пунктов на административной границе с Крымом.
В преддверии майских праздников в Херсонской области состоятся учения украинских военных. Об этом рассказал
«Это плановые учения боевой подготовки и слаженности воинских частей. Согласно этим планам предусмотрен ряд мероприятий, в том числе и марш, и преодоление водных преград», — пояснил он.
По словам Бирюкова, эти учения не повлияют на работу контрольных пунктов на административной границе с Крымом.
Также утром 27 апреля состоится марш с преодолением водной преграды в Николаевской области. Его выполнит отдельная мотопехотная бригада, которая в ближайшее время будет выполнять боевые задачи в зоне антитеррористической операции на востоке Украины. Об этом проинформировали в оперативном командовании «Юг».
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