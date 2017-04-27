В выходные Куйвашев посетит Качканар
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля, ИА УралПолит.Ru. Глава Свердловской области в субботу, 29 апреля, посетит с рабочим визитом Качканарский городской округ.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля, ИА УралПолит.Ru. Глава Свердловской области в субботу, 29 апреля, посетит с рабочим визитом Качканарский городской округ.
Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора, главой региона запланировано посещение школы № 2, городского парка «Строитель» и других социально значимых объектов.
Кроме того, Евгений Куйвашев посетит АО «ЕВРАЗ «Качканарский