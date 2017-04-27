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10:11 (мск), источник: УралПолит.ру

В выходные Куйвашев посетит Качканар

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля, ИА УралПолит.Ru. Глава Свердловской области в субботу, 29 апреля, посетит с рабочим визитом Качканарский городской округ.

Источник: УралПолит.ру

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора, главой региона запланировано посещение школы № 2, городского парка «Строитель» и других социально значимых объектов.

Кроме того, Евгений Куйвашев посетит АО «ЕВРАЗ «Качканарский горно-обогатительный комбинат».

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