Патриарх согласовал с Путиным передачу Исаакия РПЦ — РБК

Предстоятель РПЦ согласовал передачу Исаакия церкви лично с президентом Владимиром Путиным, сообщили порталу источник в церковных кругах и два источника, близкие к Кремлю и РПЦ. По сведениям одного из них, согласие Путина было получено в декабре и высокопоставленные чиновники в Кремле, в том числе первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, о принятом решении не знали.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил РБК, что согласовывать передачу религиозных объектов «не прерогатива президента». Высокопоставленный источник «Ведомостей» говорил 17 февраля, что решение о передаче Иссакция властями Санкт-Петербурга «ни с кем, в том числе с президентом Владимиром Путиным, не согласовывалось». Он отметил что в том виде, в каком решение пока реализуется, «нельзя назвать продуманным» и что компромиссный выход возможен в совместном использовании собора.