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10:58 (мск), источник: БЕЛТА

Макей: никому не удастся поссорить дружественные Беларусь и Россию в угоду меркантильным интересам

Владимир Макей отметил, что, к сожалению, происходящие в регионе разноплановые события и процессы (украинский кризис, взаимные санкции между Россией и ЕС и др.) накладывают отпечаток и на белорусско-российские отношения.

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никому не удастся поссорить дружественные Беларусь и Россию в угоду меркантильным интересам. Об этом говорится в статье министра иностранных дел Владимира Макея в журнале «Беларуская думка», посвященной 25-летию внешней политики независимой Беларуси, сообщает БЕЛТА.

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Владимир Макей отметил, что, к сожалению, происходящие в регионе разноплановые события и процессы (украинский кризис, взаимные санкции между Россией и ЕС и др.) накладывают отпечаток и на белорусско-российские отношения. «В чем это проявляется? В том, что некоторые политики, ангажированные СМИ и эксперты пытаются культивировать у россиян имидж Беларуси как “нахлебника России”. Естественное стремление Минска нормализовать отношения с ЕС и США, приблизиться хотя бы к тому уровню сотрудничества с Западом, который существует у Российской Федерации и других постсоветских стран, трактуется как “уход Беларуси на Запад”, ненадлежащее выполнение союзных обязательств. Зачастую искусственно создаются проблемы в сферах торгово-экономического, топливно-энергетического, приграничного и иного взаимодействия», — пояснил он.

«Однако и у руководства, и у народов Беларуси и России есть внутреннее убеждение, что вся эта пена в очередной раз схлынет, что никому не удастся поссорить дружественные государства в угоду меркантильным интересам, разорвать интеграционные связи, не имеющие аналогов на постсоветском пространстве. В первую очередь речь идет о Союзном государстве», — подчеркнул Владимир Макей.

Министр обратил внимание, что за годы кропотливой работы воссоздано общее пространство от Бреста до Владивостока, на котором белорусы и россияне имеют в целом равные права в сферах трудоустройства, образования, соцобеспечения, медицины, приобретения жилья, ведения бизнеса. «Граждане вольны в свободе передвижения, выборе места жительства. За счет средств бюджета Союзного государства финансируется ряд союзных программ в различных областях: космос, информационные технологии, микроэлектроника, сельское хозяйство, преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС», — говорится в статье.

Каждое второе белорусское предприятие тесно связано с российскими партнерами кооперационными отношениями. Активно развивается инвестиционное сотрудничество. Среди знаковых совместных проектов — строительство Белорусской АЭС в Островце.

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