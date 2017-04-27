Регион впервые посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Словении
Калининградскую область впервые посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Словения Примож Шелиго.
Калининградскую область впервые посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Словения Примож Шелиго.
Его встреча с главой региона Антоном Алихановым, руководителями министерств и представителями бизнеса состоялась в среду, 26 апреля.
По словам Приможа Шелиго, что Калининградская область — интересный регион не только для развития экономического сотрудничества, но и для взаимодействия в сфере культуры, образования и туризма.
В свою очередь Антон Алиханов подчеркнул, что основой межрегионального взаимодействия между Калининградом и Словенией были и остаются
Глава региона выразил уверенность, что визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Словении в Калининградскую область будет способствовать активизации двустороннего сотрудничества.