Регион впервые посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Словении

Его встреча с главой региона Антоном Алихановым, руководителями министерств и представителями бизнеса состоялась в среду, 26 апреля.

По словам Приможа Шелиго, что Калининградская область — интересный регион не только для развития экономического сотрудничества, но и для взаимодействия в сфере культуры, образования и туризма.

В свою очередь Антон Алиханов подчеркнул, что основой межрегионального взаимодействия между Калининградом и Словенией были и остаются торгово-экономические отношения. «С нашей стороны есть желание поближе узнать опыт Словении по развитию курортов, обмениваться наработками в сфере туризма. Также есть предложения по локализации производств словенских компаний в Калининградской области», — рассказал Антон Алиханов.

Глава региона выразил уверенность, что визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Словении в Калининградскую область будет способствовать активизации двустороннего сотрудничества.