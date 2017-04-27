Стали известны подробности обысков у чиновников Минтранспорта

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. В четверг утром в домах чиновников министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, а также у представителей ряда компаний антикоррупционные органы Молдовы проводят обыски. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Анжела Старински.

По ее словам, обыски также проходят в Госадминистрации автомобильных дорог, в том числе в служебном кабинете ее руководителя. И.о. гендиректора этой структуры в настоящее время является Вячеслав Телеман.

Старински подчеркнула, что «следственные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, открытого по факту коррупции при распределении европейских фондов на проведение ряда работ».

В среду прокуроры и НАЦ задержали на 72 часа главу Криулянского района Юрия Андриуцу по делу о превышении служебных полномочий. Его подозревают в проведении с нарушениями тендеров по проектам, финансируемым Евросоюзом. Следствие утверждает, что он действовал в личных интересах, в том числе ради финансовой выгоды, и отдавал предпочтению ряду экономических агентов.

По данным следствия, весной 2015 года районный совет Криулян создал муниципальное предприятие «Edilitate Criuleni», ставшее частью проекта «CBCRurWaste» по управлению процессом сбора, сортировки и прессовкой отходов в районе. Этот проект финансировался ЕС. Позже глава района поручил всем образовательным учреждениям пользоваться услугами «Edilitate Criuleni». Эта фирма, выиграв тендер, затем заключила дополнительный контракт с другой компанией ООО «Crioleal-Com», которой руководил сын председателя района.

Также следствие полагает, что подозреваемый для личной выгоды отдал проектирование ремонтных работ на трассе M21-L352-L314 Круглик-Охринча-Жэвринень знакомой ему фирме АО «Intexnauca», несмотря на то, что ремонт уже велся.

На главу Криулянского района открыли уголовное дело по части 2 (б, б1) статьи 327 УК РМ. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

В настоящее время следственные органы не сообщают, связаны ли эти два дела между собой.