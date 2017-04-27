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11:29 (мск), источник: Publika.md

Нистору Грозаву дали 30 суток домашнего ареста

Суд поместил вице-мэра столицы Нистора Грозаву на 30 суток под домашний арест. С ходатайством о назначении такой меры пресечения обратились прокуроры.

Источник: Publika.md

Грозаву сотрудничает со следствием по делу о платных парковках и уже представил важную информацию об организации мошеннической схемы и ее выгодополучателях.

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«Мы запросили меру пресечения в виде домашнего ареста, так как Нистор Грозаву сотрудничает со следствием. Он дал показания по этому уголовному делу, они доказывают существование мошеннической схемы и ее выгодополучателей», — сказал прокурор Дмитрий Робу.

Адвокат Нистора Грозаву по-прежнему настаивает на невиновности своего подзащитного.

«Мы изначально заявляли и настаивали. Он свою вину не признаёт. Он был подозреваемым, потом ему предъявили обвинение, но мы категорически не признаем вину», — отметил адвокат Юрий Мэрджиняну.

Всего по делу о платных парковках в столице задержали семерых человек — муниципальных чиновников и предпринимателей. Для шести фигурантов, в том числе главы Управления транспорта Игоря Гамрецкого, обвинители требуют предварительного ареста.

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