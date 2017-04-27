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13:16 (мск), источник: РИА Новости

Яровая требует ввести особый контроль за пребыванием мигрантов в России

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает, что необходимо вести дополнительные меры контроля за пребыванием мигрантов, а также жестко пресекать их фиктивную легализацию.

Источник: РИА Новости

«Дополнительные меры контроля за пребыванием мигрантов и пресечение фиктивной легализации сегодня необходимы, в том числе и в формате предотвращения угроз прибытия на территорию России лиц с целью осуществления экстремистской деятельности и преступлений террористической направленности», — заявила журналистам Яровая, комментируя задержание в Калининграде 12 членов террористической организации из Средней Азии.

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По словам Яровой, постановка на учет в хостелах и жилых помещениях должна соотноситься с учётной нормой жилой площади, которая не должна быть ниже пяти квадратных метров на человека.

«Постановка на учет по адресу юрлица требует дополнительной регламентации: до получения права на постановку на учет мигрантов юрлицо должно подтвердить свою производственную необходимость. И, по аналогии с ответственностью за фиктивную постановку на учет у физических лиц, должна быть установлена уголовная ответственность за фиктивную постановку на учет у юридических лиц», — полагает парламентарий.

По мнению Яровой, вопросы снятия с учета также требуют регламентации. «Это комплексные меры, которые должны работать в автоматическом режиме на профилактику, что, безусловно, важно для регионов», — добавила она.

«В формате работы Совета законодателей данные вопросы актуализированы именно в понимании регионального аспекта обеспечения безопасности и миграционной политики. Именно в такой логике нами прорабатываются поправки в законодательство», — заключила Яровая.

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