Региональный департамент лесного хозяйства возглавила Людмила Поплавская

«Глава региона поручил усилить работу по сохранению и воспроизводству лесных ресурсов, выстроить прозрачную и рациональную систему лесопользования. Это будет безусловным приоритетом в деятельности нашего департамента, равно как и открытость во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами», — заявила Людмила Поплавская.

По её словам, департамент уже приступил к разработке лесной политики Калининградской области.