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11:38 (мск), источник: Вести - Калининград

Региональный департамент лесного хозяйства возглавила Людмила Поплавская

Департамент лесного хозяйства и использования объектов животного мира Калининградской области возглавила Людмила Поплавская. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Антон Алиханов.

«Глава региона поручил усилить работу по сохранению и воспроизводству лесных ресурсов, выстроить прозрачную и рациональную систему лесопользования. Это будет безусловным приоритетом в деятельности нашего департамента, равно как и открытость во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами», — заявила Людмила Поплавская.

По её словам, департамент уже приступил к разработке лесной политики Калининградской области.

Напомним, Людмила Поплавская родилась в Ленинграде, окончила Санкт-Петербургскую Лесотехническую академию им. С. М. Кирова. Второе высшее образование получила в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете. Трудовую деятельность начала в Национальном парке «Куршская коса» в 2000 году. С 2008 по 2010 годы занимала должность начальника отдела организации лесопользования и ведения государственного лесного реестра Агентства по охране, воспроизводству и использованию объектов животного мира и лесов Калининградской области. С 2012 года и до последнего времени работала заместителем директора по воспроизводству, сохранению лесов и научной деятельности Национального парка «Куршская коса».

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