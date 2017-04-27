Евгений Куйвашев потребовал форсировать планы газификации на Среднем Урале

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, за последние пять лет в Свердловской области построено и введено в эксплуатацию 2,5 тыс. км газораспределительных сетей. Общая протяженность наружных газопроводов сегодня составляет почти 15 тыс. км. В прошлом году в муниципалитетах области Среднего Урала введено в эксплуатацию около 450 км газопроводов и газовых сетей, доступ к энергоресурсу получили 5,8 тыс. домовладений.

Сопоставимый объем инфраструктуры, подчеркнул глава региона, планируется построить и в этом году.

Приоритетами станет завершение строительства и ввод переходящих объектов, реализация проектов, разработанных с участием средств жителей, а также строительство распределительных газопроводов в населенных пунктах, реализующих инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства.

Как проинформировал министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, в прошлом году в реестр завершенных, но не запущенных в эксплуатацию объектов газоснабжения, было включено 40 газопроводов. Для разрешения сложившейся ситуации при министерстве энергетики и ЖКХ создана и работает межведомственная комиссия, которая совместно с министерством АПК и органами местного самоуправления разработала «дорожные карты», определяющие этапы ввода каждого из объектов газовой инфраструктуры — от сдачи до пуска газа потребителям.

Благодаря проведенной работе, за этот год удалось обеспечить ввод 27 инфраструктурных объектов. Оставшиеся 13 находятся на контроле, работы по ним планируется завершить не позднее конца 2017 года. Вместе с тем, отметил глава МинЖКХ, в ряде случаев причиной сдерживания пуска объектов в эксплуатацию становится неготовность потенциальных потребителей приобрести оборудования, провести внутридомовую разводку и оплатить техприсоединение.

В этой связи Евгений Куйвашев поручил министерству энергетики и ЖКХ более ответственно подойти к вопросам планирования, и уже сегодня, на этапе отбора муниципальных программ газификации на софинансирование из областного бюджета, первостепенное внимание уделять именно готовности к приему газа со стороны потребителей.

Министерству социальной политики Свердловской области, в свою очередь, лидер региона поручил в срочном порядке разработать нормативную базу, определяющую механизмы предоставления материальной поддержки малообеспеченным категориям граждан на газификацию домовладений. «Данный законопроект должен быть разработан и представлен на утверждение в мае этого года», — подчеркнул Евгений Куйвашев.