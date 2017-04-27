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11:46 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Самойлов устроил разнос главам Мотовилихинского и Свердловского районов

ПЕРМЬ, 27 апреля, РИА ФедералПресс. Дмитрий Самойлов жестко раскритиковал глав Мотовилихинского и Свердловского районов за качество уборки территорий.

Глава Перми Дмитрий Самойлов сегодня проинспектировал Мотовилихинский и часть Свердловского районов. Маршрут объезда прошел через магистраль Стаханова — Ива, Восточный обход, микрорайон Костарево, по улицам Анри Барбюса, Ким, Тургенева, Дружбы.

Отмечается, что на всем протяжении маршрута вдоль дорожных бордюров лежала грязь, на газонах — мусор. Кроме этого градоначальник указал на недостаточные объемы текущего ремонта дорог. Дмитрий Самойлов поручил руководителям районов устранить выявленные недостатки в срок до 1 мая.

«Во время межсезонья глава района должен дневать и ночевать на дорогах и газонах, а его основным “оружием” должны быть грабли, а не чиновничья папка с бумагами. У руководителей районов и подрядчиков есть минимум времени, чтобы качество уборки территорий изменилось в лучшую сторону. Либо ответственным лицам надо иметь мужество признать собственную профнепригодность и сделать соответствующие выводы», — подчеркнул глава города.

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