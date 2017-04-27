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12:04 (мск), источник: Новый Калининград

Главным архитектором Калининградской области выбран Евгений Костромин

В Калининградской области завершился конкурс по выбору главного архитектора региона.

Источник: Новый Калининград

Должность занял Евгений Костромин, архитектор «БалтСитиСервис», автор проектов отеля «Ибис», благоустройства набережной озера Тихое в Светлогорске, реконструкции сквера с фонтаном у Драмтеатра и других. Часть проектов выполнена совместно с бывшим главным архитектором Александром Башиным.

Напомним, на должность главного архитектора Калининградской области претендовали шесть специалистов: главный архитектор ООО «Другая архитектура» Владимир Панифедов, советник администрации Гурьевского района Юрий Москвитин, завкафедрой градостроительства, землеустройства и дизайна БФУ Виктор Пустовгаров, ведущий архитектор «Никор Проект» Петр Черненко, главный архитектор «БрянскГражданПроекта» Евгений Скачков и архитектор «БалтСитиСервиса» Евгений Костромин. Владимир Панифедов покинул конкурс после первого этапа отбора.

Второй и третий этапы конкурса прошли в среду в здании правительства Калининградской области — архитекторы представили свои реализованные проекты, а также свои концепции градостроительного развития Калининградской области. В итоге комиссия остановила свой выбор на Евгении Костромине, набравшем наибольшее количество баллов.

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