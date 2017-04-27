В Краснодаре из конкурса на должность куратора Музыкального микрорайона выбыли семь человек

Начальник управления кадровой политики и муниципальной службы администрации Краснодара Олег Зубрицкий рассказал, что прием документов проходил с 25 марта по 10 апреля, в конкурсе захотели участвовать 16 кандидатов. Шестерых исключили по квалификационным требованиям из-за непрофильного образования, предоставления недостоверных сведений, отсутствия стажа работы по специальности. Еще один претендент снял кандидатуру. Осталось девять человек, продолжается проверка документов, которые они подали на конкурс, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

После проверки документов выяснилось, что один претендент не подал сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на своих несовершеннолетних детей. Двое участников предоставили недостоверные сведения: один не указал, что на его имя зарегистрирован автомобиль, второй — подал сведения о доходах своих и супруги с нарушениями порядка предоставления этой информации. Из-за того, что проверка документов продолжается и пока получены ответы не на все запросы, конкурс перенесли — он состоится 12 мая. О месте и времени участникам сообщат дополнительно.

Как сообщали Юга.ру, конкурс стартовал 25 марта и поначалу никто не принимал участия, первую заявку подали 5 апреля. Потом количество конкурсантов увеличилось до 16 человек.