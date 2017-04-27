В Краснодаре из конкурса на должность куратора Музыкального микрорайона выбыли семь человек
Администрация Краснодара перенесла конкурс на должность куратора Музыкального микрорайона. Такое решение приняли
Администрация Краснодара перенесла конкурс на должность куратора Музыкального микрорайона. Такое решение приняли
Начальник управления кадровой политики и муниципальной службы администрации Краснодара Олег Зубрицкий рассказал, что прием документов проходил с 25 марта по 10 апреля, в конкурсе захотели участвовать 16 кандидатов. Шестерых исключили по квалификационным требованиям
После проверки документов выяснилось, что один претендент не подал сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на своих несовершеннолетних детей. Двое участников предоставили недостоверные сведения: один не указал, что на его имя зарегистрирован автомобиль, второй — подал сведения о доходах своих и супруги с нарушениями порядка предоставления этой информации.
Как сообщали Юга.ру, конкурс стартовал 25 марта и поначалу никто не принимал участия, первую заявку подали 5 апреля. Потом количество конкурсантов увеличилось до 16 человек.