Россия пригласила представителей Украины посетить Крым

«Для того, чтобы сделать непредвзятую и неполитизированную оценку состояния жизни крымских татар, я приглашаю в том числе и моих коллег из Украины посетить Крымский полуостров и посмотреть, как обстоят дела на самом деле», — говорится в его выступлении в ООН, текст которого опубликован на сайте МИД РФ.

Баринов подчеркнул, что за 20 лет нахождения полуострова в составе Украины для крымских татар не было сделано ничего. «И только сегодня ситуация кардинально меняется: крымско-татарский язык признан на государственном уровне наравне с украинским и русским, на нем преподают в школах и в высших учебных заведениях, национальные праздники крымских татар стали общими для всего населения полуострова, восстанавливаются объекты духовного наследия, строится соборная мечеть. Реализуются программы выделения жилья и обеспечения комплекса социальных гарантий», — отметил он.