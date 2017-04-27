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11:58 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Губернатор призвал усилить общественный контроль в Воронежской области

Алексей Гордеев обозначил приоритеты развития региона на 2017 год.

Источник: РИА "Воронеж"

Все программы и проекты необходимо реализовывать с привлечением граждан и представителей бизнеса, заявил губернатор Алексей Гордеев в ходе ежегодного отчета перед депутатами Воронежской областной Думы в четверг, 27 апреля. Отчет посвящен работе правительства региона за 2016 год.

— Необходимо усилить роль ТОСов, Общественной палаты и Торгово-промышленной палаты области, — отметил губернатор.

Также в числе приоритетов Алексей Гордеев назвал создание максимально комфортных условий для развития предпринимательской деятельности: снижение административных барьеров, формирование инвестиционной среды и сокращение сроков оформления документов.

Глава региона заявил о необходимости сосредоточить усилия на сокращении недоимки по налогам.

— Необходимо максимально использовать федеральные инструменты развития. Развивать проектное управление — каждый чиновник должен быть нацелен на достижение конкретного результата, — подчеркнул Алексей Гордеев.

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