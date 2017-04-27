Губернатор призвал усилить общественный контроль в Воронежской области
Алексей Гордеев обозначил приоритеты развития региона на 2017 год.
Алексей Гордеев обозначил приоритеты развития региона на 2017 год.
Все программы и проекты необходимо реализовывать с привлечением граждан и представителей бизнеса, заявил губернатор Алексей Гордеев в ходе ежегодного отчета перед депутатами Воронежской областной Думы в четверг, 27 апреля. Отчет посвящен работе правительства региона за 2016 год.
— Необходимо усилить роль ТОСов, Общественной палаты и
Также в числе приоритетов Алексей Гордеев назвал создание максимально комфортных условий для развития предпринимательской деятельности: снижение административных барьеров, формирование инвестиционной среды и сокращение сроков оформления документов.
Глава региона заявил о необходимости сосредоточить усилия на сокращении недоимки по налогам.
— Необходимо максимально использовать федеральные инструменты развития. Развивать проектное управление — каждый чиновник должен быть нацелен на достижение конкретного результата, — подчеркнул Алексей Гордеев.