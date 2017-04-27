Майские праздники на Среднем Урале должны пройти на самом высоком уровне, — Куйвашев

«И 1 Мая, и День Победы должны пройти в Свердловской области на самом высоком уровне, неформально, тепло, по-человечески. Эти праздники должны служить сплочению общества, укреплять уважение к истории страны, к тем людям, которые ее создавали», — отметил глава региона на сегодняшнем заседании кабинета министров.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, он подчеркнул, что нужно поддерживать связь поколений, дать возможность молодежи проявлять себя: будь то молодежные экологические десанты, вахты памяти, участие в шествии «Бессмертного полка» или другие мероприятия. Также Евгений Куйвашев обратился к членам правительства с поручением лично поздравить ветеранов, которые есть в каждом министерстве и ведомстве.

«Эти люди многое сделали для Свердловской области, для развития нашей промышленности, сельского хозяйства, науки, культуры, спорта — для всех отраслей. Не посчитайте за труд лично поздравить их с наступающими праздниками, поблагодарить, выразить уважение. Думаю, что в таком общении вы, как руководители, многое для себя почерпнете», — отметил глава региона.