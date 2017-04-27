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13:19 (мск), источник: Nakanune.ru

Куйвашев собирает уральских бизнесменов: обсудят проекты «Пятилетки развития» в промсекторе

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев намерен провести встречу с рядом крупных уральских бизнесменов. Речь пойдет о проектах «Пятилетки развития» в промсекторе, передает Накануне.RU.

По данным источников, близких к мероприятию, среди приглашенных — представители УГМК, РМК, «Реновы», «Синары» и других ФПГ.

Добавим, что встреча призвана положить начало решению стратегической задачи главы региона по определению конкретных проектов «Пятилетки развития» — главного экономического документа Среднего Урала.

«Встреча с руководителями крупнейших финансово-промышленных групп, безусловно, станет важным событием в рамках начинающейся избирательной кампании. Но речь на ней пойдет не столько о выборах, сколько о том, как регион будет развиваться в ближайшие пять лет», — отметил собеседник агенства.

В частности, глава региона и промышленники должны выработать общие подходы — как должны развиваться индустриальные гиганты, где и какие новые производства необходимо разместить. Необходимо определить механизмы создания новых высокооплачиваемых рабочих мест, обеспечить завоевание новых рынков для уральской продукции.

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