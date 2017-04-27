Поправки на 4 млрд рублей внесли в областной бюджет депутаты

Благодаря перераспределению средств и федеральным трансфертам в регионе продолжат массовую замену окон и кровли в школах. Полмиллиарда рублей сверх плана пойдут на строительство образовательных учреждений в поселке Горный и на Ключ-Камышенском плато. Обе школы примут учеников уже в этом году.

— В части реализации программ образования, строительства бюджет развития в полной мере демонстрирует свое направление. Далее — на выполнение указов президента в части заработной платы учителям и врачам, — сообщил депутат Законодательного собрания Новосибирской области Александр Морозов.

Двадцать шесть новых фельдшерско-акушерских пунктов уже точно возведут до конца года в районах Новосибирской области. Около половины ФАПов построят вместе с жильем для медработников.

Во время сессии губернатор Новосибирской области прокомментировал инициативу некоторых парламентариев горсовета вернуть 10 процентов НДФЛ из областной казны в новосибирскую. Напомним, три года назад поступления от этого налога перевели в региональный бюджет в соответствии с федеральным законодательством.

— Думаю: тот, кто хочет возвращаться к этой теме, ошибается. Мы самый последний субъект из всей России, который изменения по десяти процентам внес самым последним. Это в рамках того, что полномочия по здравоохранению перешли с муниципального уровня Новосибирска на правительство. И это ровно такие затраты — 3 — 3,2 миллиарда рублей, — сообщил Владимир Городецкий.

О том, что сосредотачивать большую часть средств лишь в мегаполисе нецелесообразно, заявляют и депутаты Законодательного собрания.

— «Справедливая Россия» выступает за уменьшение неравенства между уровнем жизни городского и сельского населения. Недопустимо, когда жители сел не могут воспользоваться теми же достижениями и медицины, и культуры, которые, к счастью, имеются в городах, — отметил депутат Заксобрания НСО от фракции «Справедливая Россия» Игорь Умербаев.

Народные избранники определились и с новым председателем строительного комитета. Им стал профессиональный строитель и опытный депутат Евгений Покровский. Другой темой сессии стал антикоррупционный вопрос. Теперь участие в довыборах в различные законодательные органы запрещено для депутатов, которые не подают декларацию о доходах.