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16:13 (мск), источник: Калининград.Ru

Яровая о задержании боевиков в Калининграде: Нужно ужесточить контроль за мигрантами в РФ

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая прокомментировала задержание двенадцати человек, подозреваемых в связях с террористами, в Калининграде.

Депутат считает, что необходимо ввести дополнительные меры контроля за пребыванием мигрантов и жёстко пресекать их фиктивную легализацию. Об этом сообщает РИА Новости.

— Дополнительные меры контроля за пребыванием мигрантов и пресечение фиктивной легализации сегодня необходимы, в том числе и в формате предотвращения угроз прибытия на территорию России лиц с целью осуществления экстремистской деятельности и преступлений террористической направленности, — заявила Яровая.

По её словам, регистрация приезжих в хостелах и жилых помещениях должна соотноситься с учётной нормой жилплощади, которая не должна быть ниже пяти «квадратов» на человека. Дополнительной регламентации должна требовать постановка на учёт по адресу юридического лица.

Как полагает парламентарий, организация до получения права на постановку на учёт мигрантов должна подтвердить производственную необходимость. «По аналогии с ответственностью у физических лиц, должно быть установлено уголовное наказание за фиктивную постановку на учёт у юрлиц», — заключила депутат.

Как сообщает информагентство, меры должны быть комплексными и автоматически работать на профилактику.

Ранее стало известно, что оперативники задержали в Калининграде 12 предполагаемых боевиков-исламистов, выходцев из республик Средней Азии. Спецоперация проводилась по двум адресам: на улицах Пролетарской и Хмельницкого. Для прикрытия боевики представлялись строителями и нанимались делать ремонты. Несколько задержанных имеют военный опыт. В областном УФСБ считают, что лидер ячейки вербовал жителей региона.

По сведениям СМИ, 32-летний главарь группировки связан с бандами в Сирии. Задержанные находятся в Калининграде четыре года. Главарь ячейки дал признательные показания, в том числе об участи своих родственников в деятельности международных террористических организаций. В ближайшее время мужчин планируют выдворить за пределы Российской Федерации.

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