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12:58 (мск), источник: УНИАН

В Одессе прокуратура расследует отказ от декоммунизации улиц

Одесский городской совет вернул названия ряду улиц, измененные в рамках декоммунизации.

Источник: УНИАН

В Одессе прокуратура расследует отказ от декоммунизации улиц. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

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«В четверг, 27 апреля, прокуратурой области начато уголовное производство, в связи с принятием Одесским городским советом решения относительно изменения названий улиц и переулков», — сказано в сообщении.

Так, в принятом решении усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 436−1 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

Сейчас досудебное расследование поручено ГУ НП в Одесской области.

Как сообщал УНИАН, в Одессе вернут названия ряду декоммунизированных улиц. В частности, речь шла об улицах, которые были переименованы по распоряжению бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили.

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