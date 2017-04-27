В Европарламенте подтверждают: безвиз для Украины будет с 11 июня
В Европарламенте подтверждают 11 июня как дату ввода безвизового режима для путешествий украинских граждан в страны ЕС.
В Европарламенте подтверждают 11 июня как дату ввода безвизового режима для путешествий украинских граждан в страны ЕС.
Об этом заявил в четверг председатель делегации Европарламента в парламентский комитет ассоциации
«Уже с 11 июня европейские границы откроются для Украины», — убежден Росати.
Он отметил, что украинцы заслужили безвизовый режим с ЕС.
Польский европарламентарий также выразил убеждение, что нынешнее руководство Украины больше преданно реформам, чем предыдущие правительства.
Как сообщалось ранее, 26 апреля послы