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13:29 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Прокурор запретил челябинским депутатам трудоустраивать родственников

На должности помощников.

Источник: УралИнформБюро

Челябинское Заксобрание 27 апреля 2017 года приняло поправку в областной закон «О депутатской деятельности», запрещающее парламентариям брать себе в помощники родственников. Инициатором изменений выступил областной прокурор Александр Кондратьев, сообщает «Уралинформбюро».

Глава надзорного ведомства Южного Урала лично представил народным избранникам корректировку в документ. После его выступления в парламенте та была принята без споров сразу в трех чтениях.

На сегодняшний день челябинские депутаты имеют право брать себе на работу до 7 помощников.

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