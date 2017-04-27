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14:19 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский губернатор поручил улучшить качество медицины в регионе

Алексей Гордеев отметил, что от граждан поступает объективная критика.

Источник: РИА "Воронеж"

Показатель удовлетворенности населения услугами здравоохранения вырос на 2% в 2016 году, заявил губернатор Алексей Гордеев на ежегодном отчете о результатах деятельности областного правительства в облдуме в четверг, 27 апреля. При этом глава региона отметил, что от граждан продолжает поступать объективная критика по поводу качества оказания медуслуг. Алексей Гордеев поручил направить все усилия на усовершенствование деятельности регионального здравоохранения в 2017 году.

Также Алексей Гордеев отметил, что в 2016 году по программе модернизации здравоохранения в регионе построили 36 объектов: поликлинику в Бутурлиновском районе, 27 акушерских пунктов в сельских районах и восемь врачебных амбулаторий. Также в регионе повысили зарплату медработникам.

— Положительные отклики граждан получил проект департамента здравоохранения «Воронеж. Моя поликлиника». Он стартовал в регионе летом 2016 года. Его главная цель — создание комфортных условий для пациентов, — добавил Алексей Гордеев.

Облздрав внедрит новую модель работы в рамках проекта «Воронеж. Моя поликлиника» во всех медучреждениях региона к 2018 году. В пилотном проекте уже участвуют городские поликлиники №№ 1, 3, 4 и 7.

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