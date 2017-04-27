МИД Беларуси рассчитывает на «перезагрузку» отношений с США

МИНСК, 27 апр — Sputnik. Положительная динамика наметилась в отношениях Беларуси и России, заявил в своей статье для журнала «Беларуская думка» министр иностранных дел республики Владимир Макей.

Как напомнил глава белорусского МИД, большинство проектов сотрудничества было свернуто после объявления Белым домом в январе 1997 года политики «избирательного взаимодействия» в отношении Беларуси.

Разногласия не влияли на общие интересы.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что даже когда между странами были острые разногласия по политическим вопросам, общие интересы все же сохранялись, как и сотрудничество в области обеспечения безопасности, как региональной, так и глобальной. «Например, в рамках “Северного маршрута доставки” Беларусь предоставляла свою территорию для транспортировки грузов для Международных сил содействия безопасности в Афганистане», — рассказал Макей.

По словам руководителя МИД Беларуси, сегодня в отношениях между странами «наметилась положительная динамика».

В пример Макей привел отмену санкций против ряда компаний — «Белоруснефти», «Белтехэкспорта», «БелОМО». Также американской стороной были сняты преграды для работы Белорусской калийной компании на рынке в США. В целом же Вашингтон, отметил Макей, отказался от действовавшей негативной рекомендации бизнесменам и инвесторам по отношениям с Беларусью.

Сегодня Вашингтон, уверен глава МИД Беларуси, поддерживает вступление республики во Всемирную торговую организацию (ВТО) и не препятствует развитию связей между регионами.

Отказаться от политической инерции.

Беларусь и США традиционно сотрудничают в области ядерной и радиационной безопасности, защиты прав интеллектуальной собственности. Правоохранительные органы стран работают и по линии борьбы киберпреступностью. Между странами решается и ряд иных важных вопросов.

«Все это внушает осторожный оптимизм и надежду на то, что с приходом к власти новой американской администрации (республиканца Дональда Трампа — Sputnik) появилась возможность если не начать с чистого листа, то, как минимум, осуществить “перезагрузку” наших отношений. И, конечно же, очень бы хотелось, чтобы Вашингтон отказался от политической инерции в отношении нашего государства», — призвал Макей.

Отношения США и Беларуси ухудшились в начале 2000-х годов и стали налаживаться после проведенных в октябре 2015 года президентских выборов. Уже после прошедших в сентябре 2015 года парламентских выборов с республики было снято большинство санкций, в внешнеполитические ведомства стран ведут диалог по возвращению послов — на данный момент представляют государства лишь временные поверенные.