Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
В Крыму найден легендарный пароход с сокровищами Третьего рейха
Коллеги убитой в Москве женщины-адвоката рассказали о ее делах
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
#Яжемать и #овуляшки: интернет против воинствующих матерейВ социальных сетях появляется все больше групп, посвященных явлению, которое можно уложить в лаконичное «я же мать»
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
СМИ: 20-летняя супермодель показала фигуру в крошечном бикини
СМИ: США перебросят истребители к границам РФ
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
"Такого не ожидал никто": близкие Волочковой о таджиках в ее доме
Лолита требует извинений от Первого канала - СМИ
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
9Юбилей Корейской народной армии
22Цвет нации
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
15Роботы в Пальмире
15:27 (мск), источник: Sputnik.by

МИД Беларуси рассчитывает на «перезагрузку» отношений с США

Министр иностранных дел республики напомнил, что большинство проектов сотрудничества между странами были свернуты с 1997 года.

МИНСК, 27 апр — Sputnik. Положительная динамика наметилась в отношениях Беларуси и России, заявил в своей статье для журнала «Беларуская думка» министр иностранных дел республики Владимир Макей.

Читайте также
Макей: никому не удастся поссорить дружественные Беларусь и Россию в угоду меркантильным интересам

Как напомнил глава белорусского МИД, большинство проектов сотрудничества было свернуто после объявления Белым домом в январе 1997 года политики «избирательного взаимодействия» в отношении Беларуси.

Разногласия не влияли на общие интересы.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что даже когда между странами были острые разногласия по политическим вопросам, общие интересы все же сохранялись, как и сотрудничество в области обеспечения безопасности, как региональной, так и глобальной. «Например, в рамках “Северного маршрута доставки” Беларусь предоставляла свою территорию для транспортировки грузов для Международных сил содействия безопасности в Афганистане», — рассказал Макей.

По словам руководителя МИД Беларуси, сегодня в отношениях между странами «наметилась положительная динамика».

В пример Макей привел отмену санкций против ряда компаний — «Белоруснефти», «Белтехэкспорта», «БелОМО». Также американской стороной были сняты преграды для работы Белорусской калийной компании на рынке в США. В целом же Вашингтон, отметил Макей, отказался от действовавшей негативной рекомендации бизнесменам и инвесторам по отношениям с Беларусью.

Сегодня Вашингтон, уверен глава МИД Беларуси, поддерживает вступление республики во Всемирную торговую организацию (ВТО) и не препятствует развитию связей между регионами.

Отказаться от политической инерции.

Беларусь и США традиционно сотрудничают в области ядерной и радиационной безопасности, защиты прав интеллектуальной собственности. Правоохранительные органы стран работают и по линии борьбы киберпреступностью. Между странами решается и ряд иных важных вопросов.

«Все это внушает осторожный оптимизм и надежду на то, что с приходом к власти новой американской администрации (республиканца Дональда Трампа — Sputnik) появилась возможность если не начать с чистого листа, то, как минимум, осуществить “перезагрузку” наших отношений. И, конечно же, очень бы хотелось, чтобы Вашингтон отказался от политической инерции в отношении нашего государства», — призвал Макей.

Отношения США и Беларуси ухудшились в начале 2000-х годов и стали налаживаться после проведенных в октябре 2015 года президентских выборов. Уже после прошедших в сентябре 2015 года парламентских выборов с республики было снято большинство санкций, в внешнеполитические ведомства стран ведут диалог по возвращению послов — на данный момент представляют государства лишь временные поверенные.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Дождливая весна не должна влиять на настроение – мнение психолога
Корабль ЧФ РФ затонул после столкновения у пролива Босфор
Генерала Дениса Сугробова приговорили к 22 годам тюрьмы
Какие важные законы ждут россиян в мае
Рогозин объяснил увольнения космонавтов «омоложением» кадров
В Париже против протестующих детей применили слезоточивый газ
Яровая призвала ужесточить контроль за пребыванием мигрантов
Рособрнадзор обнаружил проблемы с русским языком у 10% учителей
Спорт
«Он был вторым после Неймара». Такого Витиньо мы ещё не видели В ЦСКА Витиньо приезжал необстрелянным и неготовым, а теперь становится лидером «армейцев»
Авто
Дизельный внедорожник за 12 миллионов рублей: продажи начались Самый быстрый дизельный внедорожник в мире станет доступен для заказа в России с мая
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха История Василия Степанова, однажды проснувшегося знаменитым, а потом пропавшего на десять лет, печальна, но не уникальна: вспоминаем актеров, у которых, несмотря на блестящий старт, не сложилась карьера
Недвижимость
В Думе планируют компенсировать молодым семьям часть ипотеки
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Приезжие скупают квартиры в Петербурге
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь