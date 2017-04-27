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14:15 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Выборы свердловского губернатора стартуют после 6 июня

Кандидаты начнут собирать подписи.

Источник: Reuters

Избирательная кампания по выборам губернатора Свердловской области официально стартует после 6 июня. В этот день региональное Заксобрание примет соответствующее постановление, через 1−2 дня его опубликуют, что станет отмашкой для кандидатов на пост главы региона. Об этом сообщила спикер Людмила Бабушкина на пресс-конференции 27 апреля 2017 года, передает «Уралинформбюро».

Первым этапом кампании станет сбор подписей муниципальных депутатов в поддержку претендентов на губернаторское кресло. На сегодняшний день есть три основных кандидатуры — врио главы региона Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и депутат Госдумы от СР Александр Бурков. Выборы пройдут 10 сентября 2017 года.

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