Выборы свердловского губернатора стартуют после 6 июня

Избирательная кампания по выборам губернатора Свердловской области официально стартует после 6 июня. В этот день региональное Заксобрание примет соответствующее постановление, через 1−2 дня его опубликуют, что станет отмашкой для кандидатов на пост главы региона. Об этом сообщила спикер Людмила Бабушкина на пресс-конференции 27 апреля 2017 года, передает «Уралинформбюро».

Первым этапом кампании станет сбор подписей муниципальных депутатов в поддержку претендентов на губернаторское кресло. На сегодняшний день есть три основных кандидатуры — врио главы региона Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и депутат Госдумы от СР Александр Бурков. Выборы пройдут 10 сентября 2017 года.