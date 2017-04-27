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14:16 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Путин наградил четырех сотрудников ЧТПЗ

ЧЕЛЯБИНСК, 27 апреля, РИА ФедералПресс. Четверо сотрудников Челябинского трубопрокатного завода (входит в Группу ЧТПЗ) получили государственные награды в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Торжественная церемония состоялась в резиденции полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.

Почетные звания «Заслуженный металлург Российской Федерации» присвоены вальцовщику стана трубопрокатного цеха Сергею Обсекову и мастеру участка горячего проката трубопрокатного цеха Геннадию Икрину.

Медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены начальник трубоэлектросварочного цеха Вадим Трофимов и старший мастер трубопрокатного цеха Александр Чуев, рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе группы ЧТПЗ.

«Символично, что в преддверии Праздника Весны и Труда мы чествуем уральцев, заслуживших государственные награды. Решение президента России о награждении — достойная оценка персональных заслуг и многолетнего созидательного труда. Разрешите от имени главы государства и себя лично поблагодарить вас за добросовестную работу. Поздравляю с наступающими праздниками и желаю счастья, здоровья, неиссякаемой энергии, новых успехов в служении Отечеству», — обратился к награжденным полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских.

Профессионализм и ответственное отношение к работе сотрудников предприятий Группы ЧТПЗ не раз отмечались на государственном уровне.

Сегодня на Челябинском трубопрокатном и Первоуральском новотрубном заводах работает несколько десятков сотрудников, получивших ордена, медали и почетные звания Российской Федерации.

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