В Озерске объявлен конкурс на должность главы города
После его избрания уволят
После его избрания уволят
Собрание депутатов Озерска объявило конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа. Профильная комиссия будет сформирована до 29 июня, пояснил «Уралинформбюро»
Ожидается, что заявки от кандидатов начнут принимать 2 мая, а сам конкурс состоится
Сейчас пост градоначальника с приставкой и.о. занимает Олег Костиков — он подал в отставку с 27 апреля в рамках перехода муниципалитета на одноглавую систему управления.
После избрания мэра автоматически будет расторгнут контракт и с главой администрации Озерска — нового