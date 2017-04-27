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14:17 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Озерске объявлен конкурс на должность главы города

После его избрания уволят сити-менеджера.

Источник: УралИнформБюро

Собрание депутатов Озерска объявило конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа. Профильная комиссия будет сформирована до 29 июня, пояснил «Уралинформбюро» пресс-секретарь администрации ЗАТО Сергей Зюсь.

Ожидается, что заявки от кандидатов начнут принимать 2 мая, а сам конкурс состоится 19—20 июля. Зюсь отметил, что эти даты предварительные, точная информация будет опубликована позже в городской газете и на сайте администрации.

Сейчас пост градоначальника с приставкой и.о. занимает Олег Костиков — он подал в отставку с 27 апреля в рамках перехода муниципалитета на одноглавую систему управления.

После избрания мэра автоматически будет расторгнут контракт и с главой администрации Озерска — нового сити-менеджера традиционно назначат решением трехсторонней комиссии, куда войдут представители областного правительства, «Росатома и местные депутаты.

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