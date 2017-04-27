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14:15 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов признал, что незаконная застройка побережья Крыма велась после 2014 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости (Крым). Незаконная застройка побережья велась не только в украинский период Крыма, но и после воссоединения полуострова с Россией, заявил на первом заседании республиканского архитектурно-градостроительного совета глава Крыма Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Объем бедствия (незаконной и точечной застройки) просто зашкаливает. Так не будет, иначе мы останемся без охранных зон, заповедников и памятников. Будут одни частные дома, непонятно кого, кто в украинский период, а зачастую и в наш (после 2014 года — ред.), пренебрегая общественным интересом, здравым смыслом, хамским способом, решил, что он имеет право строить», — сказал Аксенов.

Вопиющим случаем, по его словам, является выделение шести земельных участков под строительство жилых домов на территории Воронцовского парка (Алупка, музей «Воронцовский дворец»). Все документы у владельцев участков были оформлены, отметил глава Крыма.

«Зачастую нам стыдно за стройку, которая была проведена в предыдущий период. Поэтому создан градостроительный совет. Мы должны пересмотреть нормативы, связанные выделением земли, паркомест, подведения инженерных сетей и так далее», — сказал Аксенов.

По его словам, на градсовете будет сформирован список объектов, работа и строительство на которых будут запрещены. Аксенов также отметил, что переоформление документов украинского образца на землю и собственность должно проводиться под пристальной проверкой контролирующих органов из-за большого числа поддельных документов на собственность.

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